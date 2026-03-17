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Sabato 21 marzo alle 16.00, presso la sede in Via S. Rizza 19 a Casalgrande, sarà presentato il Corso Giovani EMA.

Il corso è aperto ai ragazzi/e a partire dai 14 anni di età e ha l’obiettivo di sensibilizzare e formare i ragazzi e le ragazze, per far crescere cittadini responsabili e attenti alle esigenze e ai bisogni del prossimo.

Tutto questo viene promosso facendo vivere ai ragazzi/e un’esperienza di cittadinanza attiva, solidarietà e condivisione, attraverso il volontariato.

Attualmente il gruppo GEMA (giovani EMA) conta 38 ragazzi dai 14 ai 18 anni di età.

A questo link la pagina dedicata.