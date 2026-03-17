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Nei giorni scorsi, la Polizia Locale ha impiegato il proprio personale durante un paio di interventi di rimozione di accampamenti abusivi effettuati in zona Navile, nello specifico al giardino Donatori di Sangue e al parco Lunetta Mariotti.

Otto agenti del nucleo territoriale Navile e due operatori cinofili del reparto Sicurezza Urbana Antidegrado, coordinati da due ufficiali, si sono presentati nella mattinata, poco prima delle 7.30, al giardino Donatori di Sangue dove era presente un uomo privo dei documenti identificativi. La persona è stata, di conseguenza, accompagnata negli uffici per la necessaria identificazione. Successivamente gli agenti si sono trasferiti al parco Lunetta Mariotti, dove hanno proceduto alla rimozione di due accampamenti abusivi, entrambi in prossimità del ponticello pedonale chiuso al transito.

In uno dei due è stata accertata la presenza di una persona, poi sanzionata per il divieto di campeggio su terreni pubblici o privati. Al termine dell’intervento, l’area è stata ripulita da tutto il materiale e la vivibilità ripristinata. Tutte le operazioni della giornata sono state effettuate con il supporto dell’agente a quattro zampe Grey dell’unità cinofila.