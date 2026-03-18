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La carta d’identità non è più di carta: dal 2026 viene sostituita da uno strumento moderno, sicuro e pratico. Per aiutare i cittadini a passare alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) in modo semplice e veloce, e visto il clamoroso successo dei primi appuntamenti, il Comune di Novellara organizza un quarto Open Day dedicato ai residenti ancora in possesso della carta d’identità cartacea.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 20 marzo: dalle 9 alle 17:45, con orario continuato e ingresso libero senza obbligo di appuntamento, sarà possibile richiedere la CIE recandosi direttamente all’URP.

L’Open Day è pensato anche in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data in cui le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide e dovranno essere sostituite dalla Carta d’Identità Elettronica.

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi con una fotografia recente (senza occhiali); la carta d’identità cartacea in corso di validità o quella elettronica scaduta; Tessera Sanitaria/Codice Fiscale. Il costo è di 22,30 euro con pagamento esclusivamente tramite POS (bancomat o carta di credito).

I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. I cittadini stranieri dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune invita i residenti interessati a cogliere questa opportunità per mettersi in regola con anticipo e ottenere un documento aggiornato, più funzionale e adatto ai servizi di oggi.

Il rilascio della carta d’identità è riservato esclusivamente ai residenti del Comune di Novellara.