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La primavera arriva tra i banchi del mercato, con una mattinata che unisce prodotti del territorio, musica dal vivo e un momento di approfondimento dedicato al benessere. Sabato 21 marzo il Mercato Contadino di Correggio propone infatti una speciale Festa di Primavera in programma in piazzale Aldo Moro, nell’area dell’Espansione Sud.

Il mercato aprirà alle ore 8 e proseguirà fino alle 12, confermando un appuntamento ormai riconosciuto e apprezzato da molti cittadini come occasione per acquistare prodotti agricoli di qualità direttamente dai produttori, valorizzando la filiera corta e il legame con il territorio.

La aziende agricole locali presenti propongono una ricca selezione di prodotti freschi e di stagione: frutta e verdura di stagione, conserve, miele, salumi, Parmigiano Reggiano, formaggi freschi di latte di capra e di latte vaccino, yogurt, mozzarelle, grani antichi, farine, pane, pasta e prodotti da forno. Un’offerta che racconta la qualità dell’agricoltura correggese e delle campagne circostanti.

La mattinata sarà arricchita da due iniziative aperte al pubblico. Alle ore 10 è prevista musica dal vivo con il fisarmonicista Igor Pojidaev, mentre alle 10.30 spazio all’incontro “Sport e Nutrizione”, con Lorenzo Cavallini intervistato da Federica Prandi. Un’occasione per affiancare alla dimensione del mercato anche un momento di riflessione su stili di vita sani, alimentazione e attività fisica.

L’iniziativa conferma il Mercato Contadino come luogo non soltanto di acquisto, ma anche di incontro e partecipazione, capace di animare un quartiere della città e di offrire occasioni di socialità in un contesto semplice e vicino alla quotidianità delle persone.

La Festa di Primavera si inserisce nel percorso di valorizzazione del mercato come presidio di prossimità, sostenibilità e attenzione alle produzioni locali, con una proposta pensata per accompagnare l’arrivo della nuova stagione.