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Sabato 21 marzo, alle ore 16, si terrà la cerimonia di inaugurazione della rinnovata piazza Roma, meglio nota come “piazza della Dama”, che viene così restituita alla cittadinanza al termine dei lavori di riqualificazione avviati lo scorso novembre. “Un momento simbolico e di condivisione – dicono dal Comune – per festeggiare insieme il cuore del centro storico di Castelvetro”.

Sono previsti gli interventi del sindaco Federico Poppi e dei rappresentanti delle quattro imprese che hanno finanziato le opere di riqualificazione: Chef Express spa, Piero Ferrari Holding srl, Sistem Costruzioni srl e Archilinea srl. La cerimonia sarà accompagnata da intrattenimenti a cura dell’associazione Dama Vivente, del Corpo bandistico di Castelvetro e di Animo Academy, con la collaborazione dell’associazione Le Fruste Infuocate.

Come noto, già nel 2023 fu avviata la procedura di “avviso pubblico” che vide le quattro imprese aderire alla realizzazione, a proprie spese, della riqualificazione della piazza. L’opera ha ripristinato l’integrità estetica e strutturale di uno dei simboli più iconici del borgo di Castelvetro, con particolare attenzione alla celebre pavimentazione a scacchiera, ricostruita ex-novo con materiali di pregio e contornata da pianelle in cotto. L’intervento ha riguardato anche la sostituzione delle ringhiere della merlatura della piazza e della scalinata del giardino storico.