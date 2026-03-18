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Come noto, le carte d’identità cartacee italiane cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026 (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul singolo documento), per questo motivo molti cittadini stanno provvedendo a sostituirle con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il documento digitale già introdotto negli ultimi anni in tutti i comuni italiani.

Per agevolare tutti coloro che ancora non ne sono in possesso, l’amministrazione comunale, attraverso il proprio ufficio Servizi Demografici, ha indetto due giornate di apertura straordinaria.

Gli “open day” per il rilascio della Carta di Identità Elettronica sono previsti sabato 28 marzo e sabato 18 aprile.

Possono usufruire degli open day sia coloro che hanno appuntamento in date successive, sia chi non ha ancora preso appuntamento.

A Finale Emilia, l’ufficio di corso Cavour 4 (con entrata prevista anche da corso Matteotti, dove, presso l’ufficio Tributi, sarà allestita una seconda postazione di lavoro) sarà aperto dalle ore 9.00 alle 18.00.

A Massa Finalese, presso la Delegazione Municipale di piazza Caduti per la Libertà 3, l’ufficio sarà operativo dalle ore 9.00 alle 13.00.

Si precisa che il rilascio delle CIE è riservato ai cittadini residenti nel solo Comune di Finale Emilia.

Per tutte le informazioni relative al rilascio della Carta di Identità Elettronica (cosa serve, come viene recapitata, scelta sulla donazione di organi) si prega di consultare la pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Finale Emilia:

https://www.comune.finale.mo.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-didentita-elettronica-cie