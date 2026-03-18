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Interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia Anna Maria Anselmi, Stefania Giavelli, Luca Caselli e Alessandro Lucenti riguardante il contributo concesso a TILT Associazione Giovanile APS di Fiorano e la gestione del conflitto di interessi, considerato che dal 29 ottobre 2023, il legale rappresentante dell’Associazione è la coniuge di un assessore in carica nella Giunta comunale.

L’importo concesso dal Comune di Sassuolo è pari a 1.250,00 euro e tale somma è stata impegnata sul bilancio 2024. La determina è stata firmata dal dirigente di riferimento dell’Assessore coinvolto. Considerata la normativa vigente e rilevato che l’assessore coinvolto avrebbe partecipato alla seduta e alla votazione della delibera di giunta i consiglieri di Fratelli d’Italia interpellano il Sindaco e la Giunta comunale per chiarire se il contributo concesso dal Comune a un ente riconducibile a un assessore (o suo congiunto) sia compatibile con i principi del codice etico degli amministratori pubblici, se l’Assessore abbia informato il Segretario Generale, il Sindaco e la Giunta del potenziale conflitto d’interesse prima o durante la seduta, se il Segretario Generale, il Sindaco e gli altri componenti della Giunta fossero a conoscenza della situazione prima di votare la delibera, se sia opportuno che un assessore, con un coniuge rappresentante legale dell’ente beneficiario del contributo, partecipi alla seduta e al voto della delibera, se in questo caso siano stati garantiti i principi di trasparenza e imparzialità come previsto dalla normativa vigente, e infine quali azioni intendano adottare Sindaco e Giunta in merito a questa vicenda.

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