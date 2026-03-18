<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Ringrazio il ministro Abodi, che conosco da anni e che stamattina ho rivisto con piacere a Bologna in occasione di un bell’evento presso il liceo Sabin, per aver ribadito ancora una volta la centralità sportiva e l’importanza della nostra città anche in vista degli Europei 2032.

In merito allo stadio, per noi sarà importante anche capire quante risorse il Governo potrà stanziare per la riqualificazione del Dall’Ara e quando sarà nominato il nuovo commissario. Da parte nostra non mancherà la piena disponibilità a lavorare insieme al Ministro e alla persona che vorrà designare per il ruolo di commissario.

Stiamo continuando a dialogare con il Bologna FC per lo stadio nuovo, ma abbiamo bisogno di sapere se per gli Europei del 2032 il Governo stanzierà fondi o meno, perché questo fa una differenza sostanziale.