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Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nelle aree del centro cittadino. Nel pomeriggio di ieri, 19 marzo, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto due persone, in episodi distinti, con l’accusa di rapina impropria, dopo che entrambe avevano aggredito il personale di vigilanza per assicurarsi la fuga con la merce sottratta dagli scaffali.

Il primo episodio è avvenuto in Via Rizzoli, dove una pattuglia dell’”Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico” è stata inviata per una lite in corso, in un negozio di articoli sportivi “Decathlon”, tra un addetto alla sicurezza e un giovane tunisino, classe 2007. Secondo la ricostruzione, il giovane, insieme a due complici, aveva sottratto della merce dal negozio per un valore totale di circa 14 euro e, una volta scoperto, si era scagliato contro la vigilanza per guadagnare l’uscita. Mentre il primo veniva bloccato sul posto, gli altri due complici hanno tentato la fuga, venendo però prontamente intercettati all’interno della stazione ferroviaria dal personale della Polizia Ferroviaria, a seguito della nota radio con le descrizioni diramata dalla locale Sala Operativa. Al termine degli accertamenti, il soggetto tunisino diciottenne è stato trovato in possesso di parte della refurtiva ed è stato tratto in arresto per rapina impropria in concorso, venendo associato presso la locale casa circondariale. I due complici, classe 1995 e 2007, entrambi di nazionalità tunisina, sono stati invece deferiti in stato di libertà per il medesimo reato.

Il secondo episodio, sempre nel pomeriggio, è scaturito grazie al monitoraggio costante delle telecamere comunali della Sala Operativa, dalle quali si evinceva una lite in corso tra due soggetti in Via dell’Indipendenza. Giunti sul posto, gli agenti della volante del “Commissariato Due Torri – San Francesco” hanno diviso le parti, identificandole in un addetto alla sicurezza del negozio di abbigliamento e un uomo italiano, classe 2006. La colluttazione è scaturita a seguito del tentativo di fuga del reo ventenne, che dopo aver asportato capi d’abbigliamento, all’interno del negozio “Zara”, per un valore di circa 40 euro, aveva aggredito fisicamente il vigilante che lo aveva rincorso. L’intervento immediato della volante ha permesso di bloccare il soggetto e recuperare la refurtiva. L’uomo condotto in Questura per le procedure di rito, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna, 20 marzo 2026.