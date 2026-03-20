<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

In viale Carducci, a tutela dell’incolumità pubblica, da lunedì 23 marzo sarà eseguito un intervento urgente di rimozione di sette tigli, alti tra i 14 e i 16 metri e distribuiti lungo tutta la strada, che a seguito di analisi approfondite si sono rivelati a rischio schianto.

Tutti gli esemplari interessati, infatti, presentano carie in approfondimento, inoltre, in alcuni casi il cilindro centrale del fusto è risultato cavo all’analisi penetrometrica con la parte residua del legno strutturato non più sufficiente a garantire la stabilità della pianta, mentre in altri le piante mostrano legno destrutturato già dagli strati esterni del tronco. Le condizioni degli alberi non consentono l’attuazione di misure alternative all’abbattimento, obbligato per garantire la sicurezza di persone e cose.

L’intervento di rimozione è stato autorizzato dalla Soprintendenza che ha approvato anche il progetto presentato dal Comune di Carpi per la messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Ambiente, ha una durata prevista di tre giorni, fino a mercoledì 25 marzo.

Non sono previste modifiche alla circolazione durante il cantiere ma alcuni parcheggi saranno interdetti alla sosta.