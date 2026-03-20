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Dopo via Ugo Bassi, via Riva Reno e via Indipendenza un’altra importante strada del centro storico vede la conclusione dei cantieri del tram: in via San Felice è terminata la posa delle rotaie e il rifacimento della pavimentazione, tutta in sanpietrini e cordoli di granito. Domani, sabato 21 marzo, si terrà la festa di inaugurazione e da lunedì 23 ci sarà la riapertura alle auto e al trasporto pubblico.

Come negli altri tratti della linea tranviaria, prima dell’entrata in esercizio del tram, verranno realizzate le pensiline delle fermate con i relativi impianti tecnologici.

La riapertura ad auto e bus

La riapertura di via San Felice al traffico veicolare avverrà lunedì 23 marzo: a partire dalle 12 torneranno a transitare su tutta la strada – dalla Porta fino all’incrocio con piazza Malpighi – le auto e i taxi, seguiti alle 14 dalle linee del trasporto pubblico.

In particolare ritorneranno a percorrere via San Felice le linee 19, 35, 61 e 86 in direzione centro, provenendo da via Saffi.

La linea 19, nei giorni feriali, effettuerà il transito su via San Felice per poi riprendere il percorso regolare in via Ugo Bassi.

Le linee 35 e 61 (così come la linea 19 nelle giornate TDays), dopo aver percorso via San Felice, svolteranno a sinistra su via Marconi per riprendere i loro regolari percorsi; la linea suburbana 86, invece, svolterà a destra in piazza Malpighi per poi effettuare capolinea in piazza San Francesco. Su via San Felice, per tutte queste quattro linee, sarà attiva la fermata centrale denominata “San Felice”, riposizionata in via San Felice 56/D.

I numeri del cantiere di via San Felice

75 addetti impegnati nelle operazioni (tra dipendenti e fornitori)

10.950 metri quadri di porfido posati a cui si aggiungono i cordoli in granito

1.254 metri di binari posati: 367 metri di binario doppio (734 totali) tra la Porta e via Riva Reno e 520 metri di binario singolo tra via Riva Reno e incrocio via Ugo Bassi/Marconi

parcheggi nella nuova piazza intorno alla Porta: 14 posti a strisce blu, 1 per persone con disabilità, 2 car sharing

parcheggi lungo via San Felice: 20 stalli a strisce blu, 6 postazioni carico/scarico, 2 posti auto persone con disabilità, 2 stalli bikesharing, 16 posti moto.

L’incrocio Ugo Bassi/Marconi

Conseguente alla riapertura di via San Felice è anche il cambio di fase all’incrocio tra via Marconi e Ugo Bassi. Qui l’area dei lavori si sposterà per un mese al centro di via Marconi, lasciando una corsia per senso di marcia ai margini della carreggiata. Invariato, al contrario, l’assetto di via Ugo Bassi, tanto nel perimetro di cantiere quanto nella viabilità temporanea, che continuerà a prevedere un senso unico in direzione centro fino all’incrocio con via Nazario Sauro.

Il programma della Festa di sabato 21 marzo

Per festeggiare la riapertura di questa importante strada del centro storico sabato 21, dalle 16 alle 18, nel tratto di via San Felice da via Riva Reno a via Ugo Bassi ci saranno musica, teatro, giocoleria e acrobazie.

Alle 16, in via San Felice angolo via Riva Reno, si terrà l’apertura della festa sulle note della Roaring Emily Jazz Band, accompagnata dalle esibizioni sui trampoli di Paola Caruso e Agnese Valentini. A seguire, fino alle 18, in vari punti della strada, nel tratto tra via Riva Reno e l’incrocio con Ugo Bassi/Marconi, ci saranno gli artisti di circo di OfficinAcrobatica, laboratori di burattini a cura dell’associazione Arte e Salute e il coro a cappella della Bernstein School Of Musical Theater.

Per consentire lo svolgimento della festa via San Felice resterà chiusa al traffico dalle 14 alle 19 nel tratto da via dell’Abbadia a via Marconi e dalle 15.45 alle 18 nel tratto da via Riva Reno a via dell’Abbadia.