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Da lunedì 23 marzo i nuovi contenitori saranno posizionati anche in viale Storchi, Tassoni, via Emilia Ovest e Cesare Costa. Sarà poi completata la posa a Modena Est e in zona Morane.

Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, dalla prossima settimana interesserà altre aree della città.

I nuovi contenitori, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, arriveranno infatti in altre tre zone interessando ulteriori 7.500 utenze. Il duplice obiettivo è quello di permettere ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni e di eliminare i sacchi a terra, garantendo quindi maggiore decoro. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il porta a porta di carta e plastica.

A partire da lunedì 23 marzo i nuovi cassonetti saranno posizionati nelle zone di via Cesare Costa e viale Tassoni. La prima area è compresa tra via Emilia Ovest, strada San Cataldo, via Paolucci, via Zucchi e viale Storchi; la seconda nel perimetro compreso tra viale Vittorio Veneto, via Orazio Vecchi, via Barozzi e via Bacchini. Qui, in totale, saranno coinvolte circa 2.700 utenze.

Dalla settimana successiva, cioè da lunedì 30 marzo, sarà invece completata l’installazione dei cassonetti nella zona di Modena Est, delimitata da via Divisione Acqui, via Indipendenza, via Paul Harris, via Fusco, via Respighi, via Palestrina, via Emilia Est e strada Minutara, per un totale di circa 2.300 utenze.

Infine, da lunedì 13 aprile sarà completata la posa dei contenitori per carta e plastica in zona Morane, tra strada Morane, via Don Minzoni, via F.lli Rosselli, via Cividale, via Salvo D’Acquisto e via Pallanza, coinvolgendo oltre 2.500 utenze.

Nell’ambito della riorganizzazione e in prossimità di tali zone, sono state individuate anche alcune strade che, per le loro caratteristiche, manterranno il servizio porta a porta per carta e plastica, ma con carrellati o bidoncini (niente più sacchi a terra). Rimarrà comunque attiva, per tutti i cittadini, la possibilità di utilizzare i cassonetti stradali.

Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. Anche chi risiede nelle zone residenziali centrali dove prosegue il porta a porta con carrellati o bidoncini, sarà avvisato e gli saranno consegnate le dotazioni. Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito.

Nulla cambia per chi abita nel forese o nelle Zai (zone artigianali industriali) dove continuerà il porta a porta con sacchi.

Per informazioni sulle nuove modalità di conferimento di carta e plastica è attivo il numero dedicato 320 5762417 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).