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Negli ultimi sette giorni, l‘attività svolta dalla Polizia di Stato di Bologna ha portato all‘arresto di quindici persone, a seguito di una serie di operazioni basate su indagini mirate e controlli sul territorio. Questo risultato si colloca nell‘ambito di un impegno quotidiano degli agenti, che include attività di prevenzione, monitoraggio e interventi mirati. Le operazioni effettuate dimostrano una presenza costante e ben organizzata, orientata a contrastare l‘illegalità e a migliorare le condizioni di sicurezza in diverse zone della città.

Tra le operazioni di rilievo, si segnala l’arresto di un cittadino marocchino di 31 anni da parte della Squadra Mobile presso il Parco delle Caserme Rosse. L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre spacciava cocaina e ha opposto una forte resistenza nel tentativo di evitare il fermo. Già sottoposto al divieto di dimora in seguito a un precedente arresto, è stato trovato in possesso di 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Un altro intervento significativo è avvenuto alla Stazione Centrale, dove la Polizia Ferroviaria di Bologna ha arrestato due cittadini tunisini, rispettivamente di 32 e 21 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati rinvenuti 600 grammi di hashish e una consistente somma di denaro in contanti suddivisa in banconote di piccolo taglio, successivamente sequestrati dalle autorità competenti.

Gli ulteriori arresti sono stati effettuati nel corso delle attività di controllo del territorio, con particolare riferimento ai seguenti episodi:

– Un’operazione condotta dal Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di un servizio straordinario predisposto dalla Questura presso il Parco della Montagnola, ha portato all’arresto di un cittadino gambiano di 31 anni. L’uomo, trovato in possesso di 35 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 4 grammi di ecstasy, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha eseguito diversi arresti:

– In Via Fava, presso un supermercato, è stato arrestato un cittadino albanese di 42 anni, irregolare sul territorio e con precedenti per rapina, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

– In Piazza VIII Agosto, è stato fermato un cittadino tunisino del 2007, accusato di rapina aggravata nei confronti di una donna a cui aveva sottratto una collana d’oro.

– In Via Massarenti, è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di 46 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione per il ripristino della misura detentiva. L’uomo, regolarmente soggiornante ma con precedenti per reati contro la persona e stupefacenti, è stato trasferito in carcere per scontare la pena.

– Sempre in Via Massarenti, è stato arrestato un cittadino tunisino di 35 anni destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione di un ordine di carcerazione. Il soggetto dovrà scontare una pena residua di 11 mesi e 28 giorni.

– In Via Sirani, un cittadino italiano di 48 anni è stato arrestato per il reato di furto in abitazione. L’uomo aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

– In Via Rizzoli, un giovane tunisino del 2007 è stato arrestato per rapina impropria commessa in concorso all’interno di un negozio di articoli sportivi. Due complici, rispettivamente nati nel 1995 e nel 2007, sono stati individuati dalla Polfer e denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.

– Gli agenti del Commissariato Bolognina Pontevecchio, attraverso la Sezione Anticrimine, hanno arrestato un cittadino tunisino di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 85 grammi di hashish e 500 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Nella stessa operazione, è stato fermato un cittadino marocchino del 1979, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. L’uomo doveva scontare una pena residua di 3 mesi ed è stato condotto presso il carcere locale.

Il Commissariato Santa Viola ha proceduto all’arresto di due persone:

– Un minorenne romeno di 16 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

– Un cittadino romeno di 63 anni, destinatario di un ordine di carcerazione disposto dalla Procura di Ferrara per l’espiazione di una pena residua superiore ai 2 anni.

– Infine, gli agenti del Commissariato Due Torri – San Francesco hanno arrestato un ventenne italiano del 2006 per rapina impropria commessa in un negozio di abbigliamento situato in Via dell’Indipendenza.