A conclusione di un mese ricco di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo e dedicate al tema della donna, questa mattina si è svolto “Vezzano in rosa 2026”, appuntamento che ha riscosso grande partecipazione e numerosi consensi.

La mattinata, dedicata a visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno e all’educazione all’autoesame, è stata realizzata grazie all’impegno dei professionisti e dei volontari della LILT di Reggio Emilia. Con questa iniziativa, il Comune conferma il proprio impegno nel sensibilizzare la cittadinanza e nel promuovere la cultura della prevenzione e della salute sul territorio.

L’Assessore al Welfare Lorenza Cremaschi ha dichiarato: “Come Amministrazione continuiamo con convinzione ad aderire e a promuovere le iniziative con la LILT perché, dati alla mano, vediamo crescere l’attenzione delle donne, soprattutto delle più giovani, a cui in particolare sono rivolti questi appuntamenti. Anche il primo appuntamento del 2026 si è concluso con una lista di persone interessate che non siamo riusciti a inserire nella mattinata di visite. Auspichiamo di poter organizzare, come ormai da tradizione, ‘Prevenzione in Fiera’ il prossimo mese di novembre, per continuare a lanciare il fondamentale messaggio che la prevenzione è vita”.

L’Amministrazione Comunale desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento al Dottor Ermanno Rondini, Presidente di LILT Reggio Emilia, e alla volontaria Lorella Rossi, che hanno gestito gli appuntamenti di “Vezzano in rosa 2026”, nonché alla Sezione AVIS di Vezzano sul Crostolo per la disponibilità dimostrata nella concessione della sede.






ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE