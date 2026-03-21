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Sono iniziate le riprese di ASTREA, il nuovo film del regista Davide Manuli, figura di culto del cinema d’autore contemporaneo, che torna dietro la macchina da presa a distanza di diversi anni da La leggenda di Kaspar Hauser. Un nuovo progetto ambizioso e visionario, sostenuto anche dal Comune di Castelnovo Monti, che ha scelto di collaborare attivamente alla sua realizzazione.

Il film, girato interamente in pellicola e ispirato alle atmosfere della fantascienza degli anni Settanta, si presenta come un surreale “walk-movie” in cui il futuro prende forma attraverso simboli, suggestioni e paesaggi metafisici. A interpretarlo un cast di grande rilievo: le protagoniste Aomi Muyock (Astrea) e Agnese Claisse (Atena), affiancate da Silvia Calderoni, Tommaso Ragno, Federica Fracassi e Antonio Bannò.

Prodotto da Dugong Films, realtà nota per la ricerca di nuove forme espressive nel linguaggio cinematografico, ASTREA è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Veneto (PR FESR 2021-2027) e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Le riprese si svolgeranno per quattro settimane tra Veneto ed Emilia-Romagna, toccando alcune delle location più suggestive del territorio, tra cui il Delta del Po, l’Argine degli Angeli nel comune di Comacchio e le aree costiere di Ravenna. Il set si conclude nell’Appennino reggiano, tra i Gessi Triassici l’Alta Val Secchia, all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, in siti riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

In questo contesto, il Comune di Castelnovo riveste un ruolo strategico per l’organizzazione e l’accoglienza della troupe, composta da circa 30–35 persone, impegnata sul territorio fino al 29 marzo 2026. Le attività si svolgeranno con mezzi leggeri e senza impatti invasivi, nel pieno rispetto dell’ambiente: la produzione ha infatti aderito al Protocollo Green Film e opererà seguendo scrupolosamente le indicazioni dell’Ente Parco.

L’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio non oneroso al progetto e ha garantito il supporto logistico necessario alle operazioni di ripresa, tra cui l’utilizzo di spazi in Piazza Gramsci per la sosta dei mezzi della troupe. Per consentire lo svolgimento delle attività, sono state introdotte temporanee modifiche alla viabilità: in particolare, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di alcuni parcheggi nell’area adiacente al tabellone luminoso, dalle ore 12.30 di sabato 21 marzo alle ore 13.00 di domenica 29 marzo 2026.

“Si tratta di un’importante opportunità di valorizzazione per il nostro territorio – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale – che ancora una volta si conferma set naturale di grande fascino, capace di attrarre produzioni cinematografiche di qualità. Accogliere ASTREA significa promuovere le nostre eccellenze paesaggistiche e contribuire alla diffusione dell’immagine dell’Appennino reggiano a livello nazionale e internazionale.

La presenza della troupe rappresenta anche un’occasione di indotto per il territorio, oltre che un momento di visibilità per un’area di straordinario valore ambientale e culturale”.