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La serata di sabato 21 marzo, in via Madonna delle Rose a Correggio, è stata segnata da un episodio di violenza improvvisa e gratuita che ha rapidamente turbato la tranquillità del quartiere. Protagonista della vicenda è stato un giovane di 20 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, che ha aggredito un residente del luogo colpendolo alla testa con un’arma da taglio, suscitando paura e scompiglio tra i presenti. L’aggressore ha poi tentato invano la fuga, bloccata grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Il giovane, un cittadino nordafricano senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi dai militari delle stazioni di Correggio e Bagnolo in Piano. Attualmente si trova in stato di custodia presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, sotto disposizione della Procura della Repubblica. I fatti sono al vaglio degli inquirenti nella fase preliminare delle indagini per ulteriori approfondimenti volto all‘eventuale esercizio dell’azione penale.

L’episodio si è verificato nelle ore serali, quando il ventenne, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’eccessivo consumo di alcol, ha senza motivo iniziato a insultare un passante, successivamente identificato in un uomo di 48 anni residente a Correggio. La situazione è rapidamente degenerata: il giovane ha afferrato una falce e ha attaccato la vittima colpendola alla testa e al viso, infliggendogli due ferite da taglio, una sulla regione frontale e una sulla zona parietale. Subito dopo l’aggressione, il colpevole ha cercato di dileguarsi, ma è stato intercettato poco lontano dal luogo dell’accaduto grazie al rapido intervento congiunto dei Carabinieri delle due stazioni locali. Quando è stato fermato, il giovane indossava abiti ancora macchiati di sangue e aveva con sé sia la falce utilizzata nell‘aggressione sia un taglierino lungo 16 cm.

Entrambe le armi sono state poste sotto sequestro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita all’ospedale del capoluogo per le cure necessarie. Nonostante la gravità delle lesioni subite alla testa, l’uomo non è in pericolo di vita, sebbene resti ricoverato per monitorare le sue condizioni. Alla luce delle prove raccolte, il ventenne è stato ufficialmente arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Le autorità continuano a condurre ulteriori indagini per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.