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Sono ben dodici gli atleti di Reggiana Nuoto che si sono classificati per i Criteria Nazionali Giovanili BEPER, che andranno in scena dal 26 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione. I Criteria (Campionati nazionali giovanili) riuniscono i migliori talenti italiani delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Per il settore giovanile, rappresentano il momento più importante dell’anno e, per molti giovani nuotatori, il primo vero confronto con l’élite nazionale della propria categoria.

Con la disputa delle finali dei “Campionati Regionali di Categoria in vasca corta 2025-26” (CRCVC), lo scorso fine settimana, sabato 15 e domenica 16 marzo, sempre allo Stadio del Nuoto di Riccione, si è concluso il termine ultimo per il conseguimento dei tempi limite di ammissione ai Criteria. Della società reggiana ad averli conseguiti sono: Nicolò Baldi, Leonardo Bernardi, Nathan Colimodio e Federico Zini, per la categoria Ragazzi; Gianpaolo Benelli, Mattia Campanale, Matteo Galeotti, Alessio Savinelli, per la categoria Juniores; e Simone Ficarelli, Fabio De Vitis, Sebastian Manfredi, Riccardo Stocchetti, per la categoria Cadetti.

Soddisfazione per la società granata che alle finali dei “Campionati regionali di Categoria” ha ottenuto il 4° posto nella classifica a squadre, su 34 società partecipanti, totalizzando 944 punti e conquistando 20 ori, 18 argenti e 14 bronzi. Sul podio: Nathan Colimodio, oro nei 50, 100 e 200 rana, argento nei 50 sl, bronzo nei 50 farfalla (R14); Garcia Felipe Roldan, bronzo nei 100 rana (R14); Nicolò Baldi, oro nei 50 sl e bronzo nei 100, oro nei 50 e 100 farfalla (R1); Leonardo Bernardi, argento nei 200 dorso, bronzo nei 100 (R2); Camilla Longo, bronzo nei 50 rana (R2); Federico Zini, argento nei 50 rana e bronzo nei 200 (R2); Gianpaolo Benelli, bronzo nei 50 sl (J1); Matteo Galeotti, argento nei 200 sl (J1); Fabio De Vitis, argento negli 800 sl e bronzo nei 200 (J2); Mattia Campanale, argento nei 100 e 200 rana (J2); Simone Ficarelli, oro nei 400 misti, argento nei 100 e 200 rana (Cadetti); Sebastian Manfredi, bronzo nei 200 dorso (Cadetti); Riccardo Stocchetti, oro nei 50 e 100 sl, nei 50 farfalla, nei 50 e 100 dorso (Cadetti); Filippo Caffarri, argento nei 400 misti (Senior); Marina Calcamuggi, argento nei 50 dorso (Senior); Elena Daviddi, argento nei 50 sl (Senior); Angelica Morini, oro nei 50 e 100 farfalla, oro nei 100 dorso, argento nei 50 e 200 dorso (Senior).

Medaglie anche nelle staffette: oro nei 4×100 misti Senior (Calcamuggi, Daviddi, Morini, Pedroni); oro anche nei 4×100 sl Juniores (Benelli, De Vitis, Savinelli, Galeotti); argento nei 4×100 sl Senior (Daviddi, Calcamuggi, Pedroni, Morini); bronzo nei 4×100 sl Ragazzi (Baldi, Grasselli, Bernardi, Colimodio ).

“Aver chiuso al 4° posto nella classifica regionale è un grande risultato di squadra – sottolinea il direttore sportivo di Reggiana Nuoto, Filippo Barbacini –, considerando che siamo l’unica realtà tra le posizioni di prestigio della classifica a lavorare su un solo impianto natatorio. I ragazzi hanno ottenuto risultati cronometrici molto interessanti in vista dei Campionati italiani che si svolgeranno a giorni”.