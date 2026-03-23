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Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera reggiana: domenica 29 marzo 2026 Casina ospiterà la 9ª edizione della Festa del Cicciolo, manifestazione che negli ultimi anni è diventata un evento di forte richiamo, capace di attirare visitatori da tutto il territorio e di fatto aprire la stagione turistica del paese.

Il cuore della festa sarà Piazza IV Novembre e viale Caduti per la Libertà, ma l’intero centro sarà coinvolto in una giornata all’insegna della tradizione, del gusto e della convivialità. L’evento è organizzato dal Comune di Casina con la collaborazione della Proloco di Cortogno Aps e altre associazioni del territorio.

Protagonista assoluta sarà la competizione tra i migliori norcini, impegnati nella preparazione dei ciccioli secondo la tradizione, ovvero con i paioli a legna. L’obiettivo sarà quello di conquistare il titolo assegnato da una giuria di esperti della Academia Judices Salatii. Attorno alla gara si svilupperà un ricco programma che prevede, a partire dal mattino (inizio ore 8), giochi e gonfiabili per bambini, animazioni e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Dalle ore 12 spazio anche al pranzo e alle proposte gastronomiche tipiche, con specialità come polenta, casagai, panini con cotechino e ciccioli caldi. Non mancheranno il mercatino enogastronomico a km zero e il mercato straordinario di ComRe (Consorzio Operatori Mercati Reggio Emilia) con banchi di alta qualità, per una giornata che unisce sapori autentici e valorizzazione del territorio. Una festa che negli anni è cresciuta costantemente, ed ormai è diventata uno degli eventi identitari dell’Appennino reggiano e un appuntamento capace di coniugare tradizione, qualità e accoglienza. A sostenere l’evento ci sono una serie di realtà economiche e commerciali del paese e del territorio, alle quali va il ringraziamento degli organizzatori.