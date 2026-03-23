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Un gesto concreto, nato dal desiderio di continuare a fare del bene alla comunità: la famiglia di Ivano Corghi, figura di riferimento dell’imprenditoria reggiana degli ultimi cinquant’anni, spentosi il 24 marzo 2024, ha deciso di donare un’ambulanza alla Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, e quindi alla collettività.

Corghi nel 1973 fu tra i fondatori di Walvoil, azienda che nel tempo è diventata un punto di riferimento nel settore oleodinamico e meccatronico a livello nazionale e internazionale, mantenendo sempre un forte legame con Reggio Emilia e con i valori del lavoro, dell’innovazione e della responsabilità sociale.

“Ivano Corghi – afferma la Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde, Maria Teresa Cozza – si è speso con generosità anche in diversi ambiti associativi e ha contribuito in modo determinante alla crescita del tessuto industriale del territorio, senza mai dimenticare di restituire qualcosa alla città e alla comunità. Un’attenzione e sensibilità che ha trasmesso alla sua famiglia, che oggi ha deciso di ricordarlo con questa donazione importante, per la quale non possiamo che esprimere profonda gratitudine e riconoscenza”.

Il legame con i propri cari è sempre stato per Corghi la sua forza e la sua guida, e proprio la famiglia ha voluto onorarne la memoria con un gesto in continuità con il suo altruismo e la sua attenzione alla cura dei più fragili. Un gesto che rinnova il suo invito, il suo richiamo alla solidarietà, valore fondante di una comunità. E così, la memoria di Ivano si intreccia ancora una volta con la storia di Reggio Emilia.

‘’Chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo sguardo, sa che Ivano non guardava solo ai numeri o ai progetti: guardava alle persone, e con questo spirito, continuiamo a portare avanti la sua eredità’’, afferma in una nota la famiglia dell’imprenditore reggiano nel secondo anniversario dalla scomparsa di Corghi.