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Sulla Tangenziale di Bologna, la chiusura dello svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, inizialmente prevista dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 24 marzo, verrà effettuata dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 e di venerdì 27 marzo, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa e 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.