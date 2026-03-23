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Lo scorso 19 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Radiomobile della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’operazione ha avuto inizio il giorno precedente quando i militari controllavano l’uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici e sottoposta alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, all’interno del parcheggio del centro commerciale “Grandemilia” di Modena.

La perquisizione personale permetteva il rinvenimento ed il sequestro di circa 2,5 grammi di cocaina e della somma in contanti di 1.200 euro. Le attività veniva estese anche all’interno di una camera d’albergo sito a San Cesario sul Panaro, in uso all’indagato, il quale, durante le operazioni di polizia giudiziaria, spintonava un carabiniere e fuggiva dalla finestra, per poi fare perdere le proprie tracce sfruttando la fitta vegetazione.

L’ispezione della stanza rivelava un ingente quantitativo di droga costituito da circa 6,6 chilogrammi di hashish e 200 grammi di cocaina, oltre al materiale tecnico per la pesatura e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio, oggetto di sequestro.

Le ricerche, condotte senza sosta per l’intera notte e la giornata successiva, avevano esito positivo durante il pomeriggio del 19 marzo, nel momento in cui i Carabinieri individuavano in una strada centrale di Modena l’uomo che tentava vanamente una nuova fuga, opponendo una strenua resistenza fisica.

Oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su conforme richiesta di questa Procura, ha convalidato il fermo disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna