<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio del 19 marzo scorso, a seguito di un intervento coordinato e delle successive attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno tratto in arresto in flagranza un uomo straniero, classe 1985, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e lesioni personali ai danni di una guardia giurata.

L’episodio si è verificato all’interno del supermercato Coop di San Felice sul Panaro dove l’uomo era stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi con generi alimentari e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, aggrediva la guardia giurata che riportava lesioni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giorno seguente, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, pur non riconoscendo la flagranza, ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati contestati.