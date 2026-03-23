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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e delle articolazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Nella serata di venerdì, 20 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Formigine, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio svolti presso parchi ed aree del centro cittadino, hanno tratto in arresto un 25enne di origine rumena, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, controllato mentre si trovava a bordo della propria autovettura, ha da subito manifestato un atteggiamento nervoso che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’accurata ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire, abilmente occultato all’interno di uno sportello, un contenitore con numerosi involucri di sostanza stupefacente.

Le successive operazioni di perquisizione hanno permesso così di recuperare complessivamente 19 dosi di cocaina, nonché una modica quantità di hashish, anch’essa detenuta per finalità di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo.

Sabato scorso, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la liberazione dell’indagato, in attesa di rinvio a giudizio.