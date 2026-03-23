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Ieri mattina, la tranquillità di un viaggio a bordo del treno regionale n. 3912 è stata bruscamente interrotta dalla condotta molesta di un giovane passeggero, un 25enne di origini nordafricane, residente a Bologna e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dal personale di bordo mentre viaggiava sprovvisto di regolare titolo di viaggio.

Alla richiesta di esibire il biglietto, l’uomo, che palesava un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, ha reagito in modo aggressivo.

La situazione è degenerata rapidamente quando il giovane ha iniziato a proferire frasi pesantemente ingiuriose e minacciose nei confronti del capotreno e dei militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, intervenuti tempestivamente presso la locale stazione ferroviaria, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Nonostante i momenti di forte tensione, i Carabinieri sono riusciti a contenere l’esagitato e a procedere alla sua identificazione, evitando che la situazione evolvesse in violenza fisica contro persone o danni ai vagoni.

L’episodio ha comunque causato un disagio ai viaggiatori, con il convoglio che ha accumulato qualche minuto di ritardo prima di poter riprendere la corsa. Il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato connesse alla sua condotta e per l’oltraggio ai pubblici ufficiali.

L’intervento sottolinea l’importanza del presidio costante delle infrastrutture di trasporto da parte dell’Arma dei Carabinieri, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la regolarità dei servizi pubblici essenziali. Tale attività di controllo mira a prevenire fenomeni di degrado e a tutelare l’incolumità di chi lavora quotidianamente a contatto con il pubblico.