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La decima edizione di MoreJobs – Career Day di Unimore si terrà mercoledì 25 marzo 2026, dalle 9.30 alle 17.00, presso ModenaFiere. Un appuntamento ormai consolidato che mette in contatto diretto imprese, studenti e laureati dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, creando concrete opportunità di tirocinio e inserimento nel mondo del lavoro. Anche in numeri parlano chiaro: le imprese che hanno partecipato in questi dieci anni di MoreJobs sono state oltre 1000 e gli studenti che si sono iscritti al Career Day di Unimore sono stati quasi 8.000.

Saranno 115 le aziende partecipanti che incontreranno gli studenti ed i laureati presso i propri stand e presenteranno le posizioni aperte e i profili ricercati. Durante l’intera giornata gli studenti e laureati potranno consegnare il proprio Curriculum Vitae direttamente ai referenti aziendali e sostenere brevi colloqui conoscitivi.

“Gli studenti e i laureati, iscritti all’evento, – spiega la Vicerettrice con delega alla Comunità studentesca, Orientamento e Diritto allo Studio di Unimore prof.ssa Monia Montorsi – avranno l’occasione di conoscere da vicino le realtà aziendali, potranno consultare in anticipo i profili richiesti dalle imprese presenti e inviare il proprio CV attraverso la piattaforma dedicata. Le aziende, a loro volta, avranno la possibilità di visionare preventivamente le candidature e fissare appuntamenti presso i propri desk durante la manifestazione”.

Il servizio di Orientamento al Lavoro e Placement di Unimore ha accompagnato gli studenti in diversi momenti dell’anno con iniziative mirate alla costruzione di un curriculum efficace e a una presentazione consapevole di sé. Le orientatrici dell’Ufficio Placement Unimore, che hanno lavorato in sinergia con il Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO, hanno aiutato studenti e laureati con colloqui individuali di revisione del CV in vista del Career Day.

Per fare arrivare preparati gli studenti a questo importante appuntamento, sono stati predisposti diversi momenti che hanno contemplato anche un webinar “Arrivare preparati a MoreJobs 2026” dove sono stati forniti strumenti utili per approfondire la conoscenza delle imprese partecipanti e sfruttare al meglio l’occasione per la ricerca di opportunità di lavoro e tirocinio. Nella preparazione sono state illustrate le tecniche di redazione del curriculum vitae, con esempi di buone pratiche ed errori più frequenti, è stato spiegato il funzionamento della piattaforma AlmaLaurea e le strategie migliori per presentarsi ai colloqui di lavoro.

“MoreJobs 2026 non è solo un evento, ma la conferma del ruolo centrale della nostra Università come motore di sviluppo per il territorio e il Paese”. Come sottolineato dalla prof.ssa Monia Montorsi, “l’iniziativa consolida un’alleanza strategica tra l’eccellenza accademica e il sistema produttivo. È un ponte concreto che unisce la formazione d’eccellenza dei nostri dipartimenti alle richieste del mercato, offrendo a studenti e laureati UniMORE occasioni reali per costruire la propria carriera, restando protagonisti dello sviluppo economico e sociale del futuro”.

MoreJobs 2026 – conclude la Vicerettrice con delega alla Comunità studentesca, diritto allo Studio e orientamento di Unimore, prof.ssa Monia Montorsi – si conferma un momento centrale nel dialogo tra Università e mondo produttivo, un ponte concreto tra formazione accademica e futuro professionale, capace di offrire agli studenti e ai laureati UniMORE strumenti, contatti e occasioni reali per costruire il proprio percorso nel mercato del lavoro”.