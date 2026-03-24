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Sarà una domenica all’insegna del colore, del gioco e della voglia di stare insieme quella del 29 marzo, quando il Parco Augusto di Novellara ospiterà la nuova edizione della Festa degli Aquiloni. Un appuntamento atteso da famiglie, bambini e appassionati, pronto a trasformare il parco cittadino in uno spazio di festa, creatività e condivisione.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Novellara insieme al gruppo di volontari che, già anni fa, aveva dato vita a questa amata tradizione e che oggi contribuisce a riportarla in città con rinnovato entusiasmo.

Per l’intera giornata il cielo sopra il Parco Augusto sarà animato da aquiloni di ogni forma e dimensione, grazie anche alla presenza di aquilonisti provenienti da diverse zone d’Italia, pronti a regalare al pubblico evoluzioni spettacolari e a condividere la propria passione.

Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli, con laboratori creativi dedicati alla costruzione e alla decorazione degli aquiloni, oltre a giochi, animazione e iniziative pensate per rendere la giornata ancora più coinvolgente e divertente.

Durante l’evento sarà attivo anche un punto ristoro con bar, per offrire ai partecipanti la possibilità di fermarsi a pranzo o concedersi una pausa nel corso della manifestazione.

La Festa degli Aquiloni si conferma così un’occasione speciale per vivere il parco, riscoprire il piacere dello stare all’aria aperta e condividere un momento di comunità all’insegna della semplicità: un prato, il vento e tanti aquiloni che si alzano nel cielo

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 20 settembre.