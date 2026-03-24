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È il capolavoro metateatrale del drammaturgo britannico Michael Frayn, Rumori fuori scena, l’irresistibile commedia che arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna per quattro repliche: da giovedì 26 a domenica 29 marzo (feriali ore 21.00 e domenica ore 17.30). Vero fiore all’occhiello della compagnia The Kitchen Company, lo spettacolo è diretto da Massimo Chiesa e proposto nella traduzione di Filippo Ottoni. Con oltre 80.000 spettatori già conquistati, la produzione si avvale delle musiche dissacranti dei Monty Python.

L’opera narra con ritmo incalzante le peripezie di una sgangherata compagnia teatrale, seguendola dalle prove generali fino alle repliche: un esilarante intreccio tra i disguidi tecnici della messinscena e le turbolente dinamiche relazionali tra gli attori. Dopo il debutto assoluto al Lyric Theatre di Londra nel 1982, la commedia approdò in Italia l’anno successivo al Teatro Flaiano di Roma; da allora lo spettacolo è diventato un vero cult del repertorio comico internazionale, tra i più amati e rappresentati al mondo.

Articolato in tre atti, il testo è un riuscitissimo e rocambolesco osservatorio sulle dinamiche interne al mondo del teatro. Il racconto segue tre momenti chiave nella vita di una compagnia professionale: nel primo atto assistiamo a una disastrosa prova generale della farsa Con niente addosso, tra un cast palesemente impreparato e le prime tensioni tra attori, regia e squadra tecnica. Nel secondo atto, la prospettiva si ribalta: spiamo ciò che solitamente resta precluso al pubblico, ovvero il “dietro le quinte” di una trentesima replica. Tra amori, gelosie e piccoli sabotaggi, assistiamo all’inevitabile declino della messinscena. Il terzo atto ci porta infine alla centesima replica, dove ogni equilibrio salta definitivamente: la rappresentazione precipita in un esito catastrofico, trasformandosi in una travolgente e irresistibile catena di comicità.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it