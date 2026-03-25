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Su proposta del Consiglio comunale, la Giunta ha approvato la proposta di intitolazione di luoghi pubblici cittadini a ciascuna delle 85 vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

La proposta è stata formulata dalla Commissione Consultiva per la Denominazione delle Vie Cittadine, dopo essere stata preventivamente condivisa con l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage.

“Dare un nome alle cose – è il commento del sindaco Matteo Lepore – è un gesto semplice e allo stesso tempo profondo. Con questa iniziativa compiamo un atto di memoria doveroso nei confronti di ognuna delle 85 vittime della strage della Stazione del 2 Agosto. Abbiamo scelto, accogliendo la proposta del Consiglio comunale, di distribuire queste intitolazioni nei diversi quartieri della nostra città, per rafforzarne il valore comunitario, non legandola ad un unico luogo ma favorendo l’intreccio di quei nomi, e le loro storie, con la vita quotidiana delle persone. Ricordare i loro nomi, significa affermare i valori democratici della nostra città e la battaglia per la verità e per la giustizia, portata avanti con tenacia dai familiari per più di quarant’anni. Una battaglia che tutti insieme abbiamo saputo vincere”.

Di seguito l’elenco dei luoghi scelti per le intitolazioni.

Nel Quartiere Borgo Panigale-Reno:

il piazzale situato all’interno del parco Nicholas Green verrà intitolato a Cesare Francesco Diomede Fresa, Errica Frigerio e Vito Diomede Fresa

nello stesso parco saranno intitolati passaggi a Mauro Alganon, Angelo Priore, Irene Breton, Roberto Procelli, Catherine Helen Mitchell, John Andrew Kolpinski, Iwao Sekiguchi, Brigitte Douhard, Francisco Gomez Martinez e Berta Ebner

a Carla Gozzi e Umberto Lugli sarà intitolata l’area situata all’ingresso del giardino Natalia Agostini e Manuela Gallon e prospiciente la via Nino Bertocchi

a Eleonora Geraci, Vittorio Vaccaro, Leo Luca Marino, Domenica Marino, Angela Marino, Angelica Tarsi e Loredana Molina verranno intitolate piazzette all’interno del giardino Natalia Agostini e Manuela Gallon

a Velia Carli e Salvatore Lauro sarà intitolato il largo situato all’interno dello stesso giardino

a Elisabetta Manea, Roberto De Marchi, Giuseppe Patruno, Flavia Casadei e Pier Francesco Laurenti saranno intitolati passaggi situati all’interno dello stesso giardino.

Nel Quartiere Savena:

passaggi situati all’interno del parco dei Cedri verranno intitolati a Vincenzina Sala, Lina Ferretti, Argeo Bonora, Paolino Bianchi, Pietro Galassi, Salvatore Seminara, Antonino Di Paola e Romeo Ruozi.

Nel Quartiere Navile:

passaggi situati all’interno del parco dei Giardini saranno intitolati a Viviana Bugamelli, Paolo Zecchi, Pio Carmine Remollino, Mauro Di Vittorio, Maria Angela Marangon, Rossella Marceddu, Davide Caprioli, Mirco Castellaro, Vincenzo Petteni, Gaetano Roda, Antonio Montanari e Antonella Ceci

a Marina Antonella Trolese e Anna Maria Salvagnini verrà intitolata l’area situata all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via dei Giardini

a Sonia Burri, Patrizia Messineo e Silvana Serravalli sarà intitolata l’area situata all’ingresso del parco dei Giardini e prospiciente la via dei Giardini

una piazzetta all’interno del parco dei Giardini verrà intitolata a Luca Mauri, Anna Maria Bosio e Carlo Mauri

L’area verde situata tra via di Corticella e via dei Giardini verrà intitolata ad Angela Fresu, Maria Fresu e Verdiana Bivona

L’area che collega via William Shakespeare e via Gordon Byron verrà intitolata a Margret Rohrs, Eckhardt e Kai Mader

L’area situata tra via Aristotile Fioravanti e via Delfino Insolera, adiacente il giardino Vittime della strage del 2 agosto 1980, sarà intitolata a Katia Bertasi, Mirella Fornasari, Euridia Bergianti, Nilla Natali e Rita Verde.

Nel Quartiere San Donato – San Vitale:

una piazzetta all’interno del parco Pier Paolo Pasolini sarà intitolata a Franca Dall’Olio

passaggi situati all’interno del parco Pier Paolo Pasolini verranno intitolati a Nazzareno Basso, Maria Idria Avati, Mario Sica, Roberto Gaiola, Amorveno Marzagalli, Rosina Barbaro, Vincenzo Lanconelli, Vito Ales, Lidia Olla, Francesco Antonio Lascala e Onofrio Zappalà.

All’interno del Comune di Bologna erano già state intitolate aree ad alcune vittime: in particolare, il giardino Natalia Agostini e Manuela Gallon, la rotonda ai taxisti Francesco Betti e Fausto Venturi e la piazzetta Sergio Secci.