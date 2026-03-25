<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Sabato 28 marzo Albinea celebrerà l’81° anniversario del Fatto d’Armi di Villa Rossi e Villa Calvi, conosciuto anche come Operazione Tombola.

Quello che andrà in scena in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, a Botteghe, sarà un appuntamento denso di significato, di storia e di memoria. Verrà infatti celebrato l’assalto al comando tedesco della Linea Gotica occidentale, portato a termine la notte tra il 26 e il 27 marzo 1945 dai paracadutisti inglesi insieme a partigiani italiani e russi. L’evento è organizzato dal Comune, in collaborazione con il comitato Gemellaggi Pace e Diritti Umani, la sezione locale dell’Anpi, Pro Loco e Istoreco. Durante l’iniziativa sarà presente la delegazione del distretto berlinese di Treptow-Koepenick, con cui Albinea è gemellato da ben 28 anni.

Ospite d’onore dell’edizione 2023 della commemorazione sarà Vasco Errani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

Il programma delle celebrazioni inizierà alle 9.30 in piazza “Caduti alleati di villa Rossi e villa Calvi”, a Botteghe, con la deposizione delle corone di fiori al monumento “Mai più” accompagnato dalla musica della Banda di Albinea. Poi, preceduti dal suono della cornamusa di Daniele Bianchini, ci si trasferirà a Villa Rossi per deporre una corona sulla lapide che ricorda i tre paracadutisti inglesi uccisi dai tedeschi durante l’attacco del 1945: il tenente Riccomini, il sergente Guscott e il caporale Bolden. Alle 10.15, in piazza a Botteghe, le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Albinea restituiranno un percorso realizzato in classe dal titolo “Pietra d’inciampo: un nome, una storia”. A seguire ci sarà il saluto e l’intervento della sindaca di Albinea Roberta Ibattici e del primo cittadino del distretto berlinese di Treptow-Kopenick, Oliver Igel. La conclusione è affidata al presidente Errani.

Gli interventi saranno intervallati dal gruppo strumentale di “Risonanze” diretto da Davide Bizzarri e l’intera celebrazione sarà accompagnata dalle musiche della Banda di Albinea.

La giornata dedicata all’Operazione Tombola proseguirà nel pomeriggio, alle ore 16.30, da Cà del Lupo, con la Camminata sui sentieri partigiani. L’intento è ripercorrere la strada che calpestarono i 110 uomini dei reparti britannici delle Sas, delle formazioni partigiane reggiane delle Brigate Garibaldi, “Gufo Nero” e del battaglione russi per recarsi alle due ville e attaccare i soldati tedeschi di stanza all’interno.

Per chi volesse usufruire del trasporto in pullman alla partenza il ritrovo sarà alle ore 16 in piazza Caduti Alleati a Botteghe. Il trasporto è messo a disposizione da Anpi ed è a offerta libera. Le prenotazioni si raccolgono scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522.590261 (Fino a esaurimento posti).

La camminata sarà accompagnata dal Sap di Albinea e dalla cornamusa di Bianchini, in ricordo di David Kirkpatrick. Il ritorno a Botteghe è previsto alle ore 19 circa. All’arrivo è stato organizzato un rinfresco a base di gnocco fritto al bar di Botteghe.

Domenica 29 marzo, sarà aperto per tutta la giornata il museo più piccolo del mondo “Storie che pesano” di piazza Cavicchioni.

L’iniziativa sarà preceduta, venerdì 27 marzo, dalla “Camminata delle scuole sui Sentieri partigiani” dedicata alle cinque sezioni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Albinea e Borzano. La partenza da località Cà del Lupo sarà alle ore 9 e l’arrivo a Botteghe alle ore 12 circa.

La camminata è aperta a tutti i cittadini interessati, ma il trasporto al punto di partenza dovrà avvenire con mezzi propri.