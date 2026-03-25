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Federico Bondioli è ai quarti di finale del Napoli Challenger, torneo di tennis ATP125! Un bel successo per l’atleta ravvenate che si allena presso lo Sporting Club Sassuolo: per lui questo è il risultato più importante della sua carriera, ma soprattutto conferma il suo ottimo stato di forma e la crescita mostrata nelle ultime settimane.

Dopo aver superato brillantemente il tabellone di qualificazione, il giovane tennista italiano ha proseguito il suo percorso nel main draw di singolare imponendosi su avversari di rilievo: prima il francese Blanchet, attuale n.158 del ranking ATP, e successivamente Nagale, n.260 ATP, dimostrando solidità e grande determinazione. Il percorso di Bondioli a Napoli sta evidenziando importanti segnali di maturità tecnica e mentale, con un tennis efficace sia negli scambi da fondo campo che nelle soluzioni più offensive. L’accesso ai quarti rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua stagione, già caratterizzata da risultati incoraggianti dopo il successo all’ITF M di Sharm ElSheikh in Egitto appena dieci giorni fa.

A Napoli, il portacolori dello Sporting Club Sassuolo è seguito da Jorge Logrono Viscasillas, coach di tennis che nella nuova stagione è entrato a far parte del suo team per dare supporto tecnico e seguirlo nelle varie competizioni. Nei quarti di finale, Bondioli sarà chiamato a una sfida impegnativa contro l’italiano Michele Ribecai: appuntamento sul centrale del Tennis Club Napoli venerdì, mentre giovedì sarà impegnato nel tabellone di doppio con l’amico e compagno Carlo Alberto Caniato.