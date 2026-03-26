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Il GP della Fioritura, storica classica del calendario ciclistico giovanile nazionale, torna domenica 29 marzo 2026 nella zona industriale di Vignola, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione, da sempre punto di riferimento per il movimento ciclistico nazionale e internazionale, introduce quest’anno una novità di grande rilievo: l’esordio della gara riservata alle Donne Junior (17/18 anni).

Ai nastri di partenza sono attese 130 atlete, tra le migliori interpreti italiane della categoria, alcune delle quali detentrici di titoli europei e mondiali. Correranno a Vignola, infatti, la campionessa italiana su strada e diverse ragazze che nella passata stagione hanno vinto titoli in gare di valore internazionale. Saranno presenti anche le atlete della nazionale ucraina e un team proveniente dal Messico, confermando la crescente dimensione internazionale dell’evento. Tra le protagoniste annunciate anche Alessia Orsi, giovane promessa emiliana, recentemente premiata dal Comune di Soliera insieme alla sorella gemella Martina per i risultati ottenuti nella passata stagione.

Prima del gran finale al femminile, il GP della Fioritura proporrà, come da tradizione, le competizioni maschili dedicate alle categorie giovanili: gli Esordienti 1º anno (13/14 anni) con 200 partecipanti, gli Esordienti 2º anno e gli Allievi (15/16 anni) con 160 partecipanti, per un totale complessivo che supera i 350 giovani ciclisti provenienti da tutta Italia.

L’organizzazione tecnica è affidata alla US Formiginese, società di riferimento nell’allestimento di gare ciclistiche giovanili su strada, affiancata dall’infaticabile collaborazione dell’associazionismo ciclistico vignolese. Collaborano, infatti, alla riuscita dell’evento il Pedale Vignolese, Olimpia Vignola, G.s. Gioconda, Ass. Naz. Carabinieri in congedo, Assistenti Civici e gli agenti del Corpo Unico della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli.

Il percorso si snoderà tra via dell’Artigianato, via Trinità, via Cà Barozzi e via Barella, confermando il tradizionale circuito cittadino che negli anni ha visto emergere numerosi talenti del ciclismo giovanile.

“Il GP della Fioritura, nato grazie alla visione e all’impegno del vignolese cav. Francesco Badiali, continua così a rinnovarsi, mantenendo saldo il legame con la propria storia e aprendo al tempo stesso nuove prospettive per il ciclismo giovanile, in particolare il movimento femminile – commenta con soddisfazione la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Ci fa particolarmente piacere che nell’anno in cui, come Comune, celebriamo l’80esimo anniversario del voto alle donne e l’insediamento del primo Consiglio comunale in cui sedevano anche le elette, anche questo Gran Premio, dedicato ai ragazzi, apra alla partecipazione delle giovani promesse e anche ai talenti già affermati del ciclismo femminile”.

“Il GP Fioritura è un fiore all’occhiello organizzativo per tutta la provincia modenese e della regione Emilia Romagna – aggiunge Enzo Varini, presidente provinciale Federazione Ciclistica Italiana – a cui si aggiunge la prova femminile che ha in Alfosina Strada, modenese di Castelfranco Emilia, la prima donna ciclista già negli anni ‘30”.

“Come sempre – conclude Franco Machì, presidente della società organizzatrice e direttore di corsa – una grande festa dello sport giovanile, 500 ragazzi/e si sfideranno in un contesto ambientale fantastico tra i ciliegi in fiore”.