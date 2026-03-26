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Domani, venerdì 27 marzo alle ore 20.30, Silvia Mezzanotte sarà al Teatro Asioli di CORREGGIO ospite di “Armonie di Solidarietà”, una serata benefica a sostegno di ADMO e della Fondazione GRADE.

Voce tra le più intense e riconoscibili del panorama musicale italiano, Silvia Mezzanotte porterà sul palco la sua straordinaria capacità interpretativa, accompagnata dalla CB Band Orchestra, dando vita a un viaggio musicale attraverso i grandi classici dello swing, del rhythm and blues, del soul e del pop.

«La musica ha il potere di unire le anime, ma quando si intreccia con la solidarietà diventa molto più preziosa – afferma Silvia Mezzanotte – Ritrovare la C.B. Band e avere il privilegio di condividere la mia voce e i loro strumenti per questo progetto significa trasformare ogni nota in un gesto d’amore».

L’ingresso è previsto tramite una donazione di 20 euro; l’intero ricavato sarà devoluto a favore di ADMO e Fondazione GRADE. È consigliata la prenotazione contattando la Fondazione GRADE (0522 295059 – info@grade.it), il Teatro Asioli (0522 937813 – biglietteria@teatroasioli.it) o ADMO (Daniela 347 9863780 – ioridany.admo@gmail.com).