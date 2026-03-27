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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno dato esecuzione all’Ordinanza emessa il 17 marzo scorso dall’Ufficio di Sorveglianza di Modena, con la quale veniva disposta la carcerazione di un 40enne italiano.

L’uomo era stato condannato a 5 anni, 1 mese e 4 giorni di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2023 nella provincia di Modena, quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, truffa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Per tale motivo era sottoposto, dal mese di settembre 2024, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, violando però più volte le relative prescrizioni e rendendosi poi irreperibile. Dopo essere stato rintracciato, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Modena.

L’intervento conferma ancora una volta la costante attenzione dei Carabinieri, impegnati quotidianamente nel garantire l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e la tutela delle persone più vulnerabili.