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Il sindaco Matteo Lepore: “Da Rettore ha contribuito in modo decisivo all’affermazione di Bologna come città internazionale della conoscenza”

“Bologna oggi piange una figura di eccezionale rilievo, che ha lasciato un segno indelebile nella vita istituzionale e culturale della città.

Fabio Roversi Monaco è stata una persona dal multiforme ingegno, che ha saputo mettere a disposizione della città. Giurista di grande prestigio, da Rettore ha contribuito in modo decisivo all’affermazione di Bologna come città internazionale della conoscenza, anche grazie a relazioni costruite con alcune delle principali figure della cultura, della politica e delle istituzioni a livello globale. Le celebrazioni del IX Centenario del 1988, la promozione della Magna Charta Universitatum e il contributo alla Bologna Declaration rappresentano i momenti più significativi di questa stagione, che ha reso l’Università di Bologna un punto di riferimento nel panorama accademico europeo e internazionale.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera al prof. Roversi Monaco sono state conferite lauree Honoris Causa da oltre 20 università, fino al riconoscimento della laurea ad honorem in medicina.

Ha continuato a servire la nostra città alla guida della Fondazione Carisbo, dove si è distinto per l’incessante attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, promuovendo interventi di recupero e restituzione di importanti beni culturali. Con il progetto Genus Bononiae ha contribuito a costruire un sistema museale diffuso, capace di raccontare la storia e l’identità di Bologna, che insieme al patrimonio museale comunale rappresenta uno degli elementi di autentica ricchezza della nostra città.

Da Assessore prima e da Sindaco poi, ho avuto modo di collaborare e di dialogare con lui, apprendendo sempre.

Esprimo il profondo cordoglio della città alla famiglia, agli amici e ai colleghi”.