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La sesta interrogazione discussa nel consiglio di ieri sera era sempre a firma di Giacomo Vandelli, Gruppo Misto, avente ad oggetto “Università a Sassuolo“.

“Nel corso della precedente consiliatura, l’amministrazione aveva avviato un interlocuzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per valutare il trasferimento di alcune facoltà di ingegneria dell’Ateneo in una sede distaccata in città; in data 26/4/24 a prot. 1968/2024 è pervenuta la richiesta pec ad oggetto “Richiesta spazi per attività universitarie nella città di Sassuolo” proveniente dall’allora Rettore di UNIMORE; con la Delibera di Giunta n.85 del 2024 il Comune di Sassuolo ha individuato alcune aree da mettere a disposizione degli studenti universitari con l’obbiettivo di adottare momentaneamente le Paggerie come sede provvisoria dell’.Ateneo per poi trasferirla in modo definitivo nell’ex macello di via Pia, una volta completata la ristrutturazione del medesimo. Considerato che: dopo l’insediamento della nuova amministrazione, la destinazione delle Paggerie è stata ridefinita attraverso il progetto “Paggerie Bene Comune”, mentre non si è più avuta notizia (ne via stampa, ne attraverso atti formali) di un proseguimento del dialogo con l’Università; il distaccamento di alcuni corsi del dipartimento di Ingegneria a Sassuolo costituirebbe una grande risorsa per la città, conferendogli il titolo di città universitaria e contribuendo all’avvicinamento di UNIMORE al distretto ceramico, nell’ottica di far incontrare domanda e offerta di lavoro per i giovani studenti che si interfaccerebbero direttamente col settore, attraverso corsi, stage, esperienze di tirocinio e formazione Si interrogano il Sindaco e la giunta per sapere: se sia ancora in atto un interlocuzione con UNI MORE per valutare il distaccamento di alcune facoltà di laurea in città; in caso affermativo, quali progetti si stanno definendo; in caso contrario, quali siano le motivazioni della cessazione del dialogo e se l’amministrazione sia intenzionata a riprenderlo”.

Ha risposto il Sindaco Matteo Mesini

“In riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa innanzitutto che non è mai pervenuta alcuna richiesta da parte dell’Università di Modena e Reggio Emilia finalizzata al trasferimento della Facoltà di Ingegneria in una sede distaccata sul territorio comunale.

Diversamente, come indicato, risulta agli atti dell’Amministrazione – con regolare protocollo – una richiesta di disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività universitarie, presentata dal precedente Rettore. L’Amministrazione comunale, attraverso la Giunta e il Sindaco, ha sempre mantenuto attivi e costruttivi i rapporti con l’Università di Modena e Reggio Emilia, sia nel corso del rettorato del professor Adolfo Porro, sia con l’attuale Magnifica Rettrice, Professoressa Rita Cucchiara. Come correttamente richiamato, le Giunte si esprimono attraverso gli atti: in tale direzione, è volontà dell’Amministrazione proseguire e rafforzare il percorso di collaborazione istituzionale già avviato. L’obiettivo è quello di costruire, già nei prossimi mesi, le condizioni per una collaborazione sempre più stretta e proficua con l’Università, sotto diversi profili. In particolare, si sta lavorando alla possibilità di mettere a disposizione spazi – anche all’interno delle Paggerie – per attività didattiche, di orientamento e ulteriori iniziative universitarie. Tale percorso si inserisce in una strategia più ampia volta a valorizzare la presenza dell’Università sul territorio, rafforzandone il radicamento nella città e promuovendone le attività a beneficio della comunità locale”.