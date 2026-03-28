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Inizieranno lunedì 30 marzo, a cura di HERAcquaModena, i lavori di rinnovo della rete acquedottistica di Castelvetro, che serve anche parte del territorio di Maranello. È infatti prevista in via Croce, strada divisa tra i due comuni, la posa di un nuovo tratto di rete che sostituirà quello attuale, così da potenziare e migliorare ulteriormente il servizio. L’intervento, che aumenterà la portata, prevede la posa di nuove tubature per una lunghezza di circa 230 metri.

L’opera si inserisce nel piano di manutenzione straordinaria della multiutility, finalizzato sia a garantire una sempre maggiore disponibilità di acqua ai comuni pedemontani sia ad ammodernare la rete, con l’ulteriore obiettivo di ridurre gli interventi manutentivi e quindi le interruzioni del servizio. Saranno infatti rinnovati anche gli allacciamenti e i gruppi valvole.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, che dovrebbero concludersi salvo imprevisti entro metà aprile, con un investimento a carico di HERAcquaModena di circa 80.000 euro, saranno necessarie variazioni alla viabilità, in accordo con la polizia locale di Castelvetro e Maranello, opportunamente segnalate. In particolare il traffico sarà deviato in via Vignola poiché sarà chiuso (eccetto residenti e mezzi di soccorso) il tratto di via Croce interessato dal cantiere.

Durante la realizzazione dell’intervento, si potranno verificare brevi interruzioni della fornitura del servizio, delle quali gli utenti saranno preventivamente avvisati. In caso di maltempo, l’inizio dei lavori sarà spostato al giorno successivo. HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.