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Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:00, la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha rintracciato in via Eritrea un uomo agitato con una lieve ferita al volto. Si trattava di un 39enne marocchino, noto pregiudicato e tossicodipendente, che rifiutava cure mediche e non spiegava il motivo della sua agitazione.

Portato in Questura per accertamenti, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e a testimonianze, è emerso che poco prima aveva tentato di rubare in alcune cantine di un condominio in via Monsignor Tondelli. Sorpreso dai proprietari, era scoppiata una colluttazione durante la quale l’uomo aveva minacciato e colpito un condomino con una spranga per fuggire. Bloccato dalla polizia in via Eritrea, è stato arrestato per tentata rapina impropria aggravata e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.