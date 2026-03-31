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Una serata all’insegna dello sport e della solidarietà quella trascorsa al Bowling di Formigine, dove il Team “Draghi Rossi” di Maranello – associazione d’eccellenza nel panorama dell’inclusione sportiva per persone con disabilità – ha sfidato il “Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse” e il “Camper Club Terre di Secchia” di Rubiera.

L’evento, nato dal profondo legame che unisce da anni queste realtà, è stato l’occasione ufficiale per conferire la qualifica di Socio Onorario alle due società. Un riconoscimento prestigioso, assegnato per i meriti eccezionali e il sostegno costante garantito ai “Draghi Rossi”. In particolare, sono stati premiati con le seguenti motivazioni: la dedizione pluriennale agli scopi sociali, con benefici concreti per l’intera collettività; l’alto valore delle iniziative dedicate agli atleti, capaci di favorire una lreale inclusione e di accrescerne l’autostima; il fondamentale supporto economico tramite significative elargizioni liberali, essenziali per le attività dell’associazione.

Al termine delle sfide sulle piste, le onorificenze sono state consegnate dal presidente dei Draghi Rossi ai presidenti Alessandro Rasponi (Club Motori) e Monica Belli (Camper Club). La serata si è poi conclusa nel migliore dei modi: una pizzata in compagnia, tra sorrisi e convivialità, a suggello di un’amicizia che va ben oltre l’ambito sportivo.