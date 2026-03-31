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FIDAS Bologna torna a dedicare il proprio concorso creativo al coinvolgimento dei giovani, un target di primaria importanza per garantire il futuro del mondo della donazione di sangue.

Riparte quindi anche quest’anno il concorso che si rivolge a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni che vivono nel territorio bolognese, che potranno elaborare in modo creativo il concetto della bellezza del dono e dell’importanza della donazione di sangue. L’elaborato potrà essere un brano, un’immagine, un cartellone, un video o un altro formato creativo, purchè quanto presentato sia materiale originale, ovvero creato dal/dai partecipante/i al concorso.

Le candidature, accompagnate dalla scheda di iscrizione, dovranno pervenire a FIDAS Bologna entro e non oltre il 31 maggio 2026. Gli elaborati ritenuti meritevoli riceveranno in premio buoni Amazon, fino a un valore massimo di 500 euro per ciascun vincitore. É attiva, inoltre, una sezione speciale del concorso dedicata alle scuole: l’Istituto Scolastico che coinvolgerà maggiormente i propri alunni nella realizzazione di progetti a favore della donazione di sangue e nella realizzazione degli elaborati per il concorso creativo potrà essere premiato con una speciale erogazione liberale a favore dello sviluppo di progetti didattici.

Il regolamento e tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’associazione, su www.fidasbologna.org nella sezione dedicata al concorso.

Donare sangue è un’azione indispensabile per il quotidiano funzionamento dei nostri ospedali: il sangue, infatti, non può essere creato in laboratorio. Per le cure e le trasfusioni necessarie per i pazienti, le donazioni di sangue rappresentano una concreta terapia salva-vita.

In questo contesto, è fondamentale sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni, per favorire il ricambio generazionale e garantire che anche nel prossimo futuro ci sia sangue per tutti.

Per diventare donatore o donatrice di sangue è necessario avere dai 18 ai 59 anni, pesare almeno 50 kg e avere uno stile di vita sano. Si può prenotare la propria visita per iniziare a donare contattando FIDAS Bologna odv ai seguenti recapiti: 051 2143069-3539 (segreteria donatori presso S. Orsola, chiamare da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00) o 051 0012330 (segreteria amministrativa, chiamare da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.00).

Donare sangue è un gesto semplice, che dà un contributo insostituibile: non esitare, inizia a donare!

FIDAS in breve:

Fidas Bologna opera da oltre 70 anni presso i centri trasfusionali degli ospedali Sant’Orsola e Bellaria, oltre ai punti di prelievo attivi in alcuni Comuni della Provincia. Conta circa 5.000 donatori iscritti, tra i quali sono eletti gli Organi Direttivi dell’associazione. Presso i centri trasfusionali, i donatori trovano personale qualificato e disponibile: medici, tecnici e infermieri di grande professionalità. Grazie a loro Fidas aiuta le strutture sanitarie bolognesi a salvaguardare la salute dei nostri concittadini.

www.fidasbologna.org – 051 0012330 – info@fidasbologna.org