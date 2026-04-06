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Nel pomeriggio di Pasqua, i Carabinieri di Novellara sono intervenuti in Corso Garibaldi per una lite tra un commerciante ambulante e due giovani, degenerata in una presunta minaccia armata. La discussione sarebbe nata dopo che i ragazzi, di 28 e 22 anni, hanno aperto una teca di orologi senza permesso. Il commerciante, un 69enne della provincia di Parma, avrebbe reagito brandendo un coltello da caccia lungo 33 cm.

I Carabinieri, arrivati poco dopo la segnalazione, hanno identificato le parti e sequestrato l‘arma, trovata nascosta sotto la bancarella. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi, in violazione dell’Art. 4 della Legge 110/1975. Le indagini proseguiranno per ulteriori accertamenti.