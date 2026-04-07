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Un pomeriggio all’aria aperta tra letture animate e laboratori musicali, per riscoprire la bellezza del territorio e il piacere dello stare insieme. Domani, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 16:30, il Comune di Guastalla inaugura il nuovo ciclo di attività itineranti “Infanzia e dintorni”, promosso dal Centro Famiglie Bassa Reggiana in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini.

Il primo appuntamento, dal titolo “A ritmo di storie”, si terrà in una cornice d’eccezione: le sponde del fiume Po. Il ritrovo è fissato in via Lido Po 13, nell’area adiacente all’Ostello del Po. L’iniziativa è rivolta ai bambini della fascia 0-6 anni e, fedele alla sua missione di inclusione e sostegno alla genitorialità, invita alla partecipazione attiva non solo le mamme e i papà, ma anche nonne e nonni e baby sitter.

Il programma “Infanzia e dintorni”, che si svilupperà da aprile a ottobre 2026, nasce con l’obiettivo di far conoscere e vivere il territorio attraverso esperienze che fondono natura, arte e cultura. Un percorso pensato per stimolare la creatività dei più piccoli e offrire alle famiglie momenti di socialità di qualità in contesti informali e rigeneranti.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per il numero limitato di posti disponibili. In caso di maltempo, l’organizzazione ha già previsto un “Piano B”: l’incontro si sposterà al chiuso presso la biblioteca comunale di Palazzo Frattini, in piazza Garibaldi 1.

Per riservare un posto o richiedere ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Famiglie ai seguenti recapiti: cell. 335.1415137; Email: centrofamiglie@asbr.it