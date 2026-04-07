I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina poco prima delle 11:00 per l’incendio di un’autovettura nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Modena Sud.
L’allarme è scattato tempestivamente quando il veicolo, regolarmente parcheggiato, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vignola.
Gli operatori hanno provveduto a estinguere il rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, e hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti o persone coinvolte nell’evento.
Sul posto era presente anche la Polizia Autostradale per la gestione della viabilità.