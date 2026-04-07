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Esprimo il ringraziamento della nostra comunità ai Vigili del Fuoco che da più di 36 ore stanno lavorando con Canadair ed elicotteri per domare l’incendio scoppiato nel territorio di Alto Reno Terme.

Siamo in contatto con il comando provinciale dei VVFF, a cui abbiamo dato la disponibilità della nostra Polizia metropolitana per eventuali esigenze logistiche, e con il sindaco del Comune colpito, Giuseppe Nanni.

Esprimo la mia vicinanza alla popolazione che in queste ore ha vissuto disagi legati alla presenza di fumo e alle interruzioni di energia elettrica, anche se per fortuna non si sono verificati danni alla incolumità delle persone e delle abitazioni.