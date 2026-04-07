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Nella giornata di oggi a Bevagna ha avuto luogo la firma ufficiale del CCNL Laterizi e Manufatti Cementizi siglato a Roma il 31 ottobre scorso.

All’incontro hanno preso parte le delegazioni di Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi, con il Presidente della Commissione Sindacale Vincenzo Briziarelli ed il Direttore Generale Armando Cafiero, e di Assobeton con il Presidente del Comitato Permanente Relazioni Industriali Alberto Truzzi e il Direttore Generale Antonio De Rosa.

Hanno partecipato anche il Segretario Generale di Filca CISL Ottavio De Luca, il Segretario Generale di Fillea CGIL Antonio Di Franco e il Segretario Nazionale di Feneal UIL Andrea Merli con le rispettive delegazioni.