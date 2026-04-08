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Il battito del pop coreano arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna: domenica 12 aprile il palcoscenico diventerà la cornice di “K-Pop in concerto”. Lo spettacolo, previsto in doppia replica alle ore 15.00 e alle 18.00, trasporterà il pubblico in un viaggio immersivo dentro un genere musicale diventato ormai un linguaggio universale.

“K-Pop in concerto” è molto più di un semplice concerto: è un’esperienza multisensoriale che fonde talento artistico e innovazione tecnologica. Grazie all’utilizzo di multi-pannelli LED di ultima generazione e a un sofisticato sistema di illuminazione sincronizzata, il palco si trasforma in una serie di scenari futuristici, rendendo ogni performance un’opera d’arte audiovisiva totale.

Il cuore pulsante della produzione è il cast, composto da un gruppo di performer d’eccezione e un corpo di ballo dall’energia travolgente. Il programma alterna le hit più iconiche del momento a coreografie serrate e sfide musicali, mettendo in luce la precisione e il dinamismo tipici dell’estetica K-Pop.

Un elemento distintivo è rappresentato dai costumi originali, creati appositamente per riflettere le tendenze della moda contemporanea asiatica. Colori vibranti e texture innovative definiscono lo stile di ogni artista, amplificando la spettacolarità visiva di uno show studiato per affascinare spettatori di tutte le età.

“K-Pop in concerto” non è solo una celebrazione musicale, ma un invito a condividere l’energia e la positività di un movimento globale.

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni – Info: Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it