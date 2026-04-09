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La Sezione Provinciale AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Modena organizza per il mese di aprile 2026 due eventi informativi gratuiti dedicati alla sclerosi multipla, aperti a tutta la cittadinanza. Gli appuntamenti si terranno a Carpi sabato 11 aprile e a Modena sabato 18 aprile, entrambi con inizio alle ore 9.00.

Il programma

Il primo appuntamento, “Diritti, tutele e lavoro: orientarsi senza sentirsi soli”, si terrà a Carpi sabato 11 aprile presso la Fondazione Casa del Volontariato.

Esperti di INAS-CISL e dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approfondiranno i temi dell’invalidità civile e del collocamento mirato.

Il secondo appuntamento, “Sclerosi multipla tra presente e futuro: focus su benessere e qualità di vita”, avrà luogo a Modena sabato 18 aprile presso il Comitato Orti di Via Panni.

Il programma prevede interventi di medici nutrizionisti, specialisti in medicina dello sport e sessioni di mindfulness.

Ad aprire entrambi gli incontri sarà Ivonne Pavignani, Presidente della Sezione Provinciale AISM Modena e Presidente del Coordinamento Regionale Emilia Romagna.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è consigliata per organizzare al meglio gli spazi:

Evento di Carpi (11 aprile): https://forms.office.com/e/bLzG8t6nvQ

Evento di Modena (18 aprile): https://forms.office.com/e/L9WGCwgknK

Per informazioni: aismmodena@aism.it | Tel. 059/393093