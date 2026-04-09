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È stata ufficialmente aperta la gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Bora di Formigine. Si tratta di un passaggio fondamentale per un intervento molto atteso, finalizzato a trasformare l’attuale struttura in un impianto moderno e performante.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione, che sostituirà l’attuale superficie in erba naturale. In questa occasione, la superficie sportiva verrà ampliata rispetto alle misure attuali per utilizzare tutto lo spazio utile compreso tra le recinzioni: la nuova rigatura passerà infatti dagli attuali 53 metri di larghezza a 60 metri (per 100 metri di lunghezza). Questo allargamento è reso necessario dall’incremento degli “out” di sicurezza previsti dai regolamenti vigenti, permettendo così di ottenere l’omologazione per ospitare gare ufficiali fino alla categoria “Eccellenza”. La scelta del sintetico garantirà inoltre la continuità dell’attività per gli oltre 600 atleti che già lo frequentano e per tutti quelli delle altre società in caso di necessità: le ore quotidianamente disponibili per l’utilizzo sono infatti in questo modo drasticamente aumentate rispetto al campo in erba naturale.

Oltre al nuovo manto sintetico, l’intervento prevede l’implementazione dell’impianto di illuminazione, che andrà omologato in seguito all’ampliamento del campo. Saranno inoltre realizzati un nuovo sistema di drenaggio e un impianto di irrigazione automatizzato progettato per ridurre gli sprechi idrici, oltre alla sostituzione delle recinzioni perimetrali e delle attrezzature sportive. Il progetto include anche opere di sistemazione delle aree esterne, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, e dei sottoservizi per garantire la piena funzionalità dell’intera area.

“Lo sport – dichiara l’Assessora allo Sport Giulia Bosi – rappresenta un fondamentale centro di aggregazione e crescita, soprattutto per i nostri giovani. Investire nelle strutture significa investire nel benessere della comunità e nella qualità del tempo libero dei nostri cittadini. L’intervento al campo da calcio Bora segue quelli avvenuti in altri impianti sportivi, come la palestra Ferraguti di Magreta e l’Ascari di Casinalbo, dove i lavori sono attualmente in corso. Prossimamente interverremo anche sulla palestra di Colombaro, grazie ai proventi raccolti tramite la Mezza Maratona, a conferma del nostro impegno per rendere le strutture sportive sempre più moderne e accoglienti”.