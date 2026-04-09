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Alla scoperta della dolce pianura tra Bologna e Modena, dove i due territori si incontrano uniti dal filo della Ciclovia del Sole: domenica 12 aprile si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per il Pianura Bike Day, prima delle Domeniche Ciclabili 2026.

Promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena – Città metropolitana di Bologna, le Domeniche ciclabili puntano a far scoprire il territorio in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che valorizzare le ciclovie e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare.

L’appuntamento di domenica 12 aprile porterà i partecipanti da Crevalcore a San Felice sul Panaro, lungo un percorso di circa 24 km senza dislivello e alla portata di tutti che sarà anche occasione per pedalare insieme verso la quarta Festa di compleanno della Ciclovia del Sole.

Partenza alle 10 da Crevalcore (Centro Civico Mons. Franzoni, via di Mezzo Levante), con possibilità, per chi sceglie l’intermodalità treno+bici, di arrivare alla stazione di Crevalcore e da lì raggiungere in bicicletta il punto di partenza. Al via i partecipanti si inoltreranno tra campi, antiche rocche, argini e cavedagne, lungo un facile itinerario pianeggiante, in parte su strada e in parte su ciclovie, attraverso dolci paesaggi punteggiati di fioriture primaverili nei territori di Ravarino, Bomporto, Camposanto e San Felice sul Panaro. La pedalata si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con le polizie metropolitana e locali, per garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Qui i provvedimenti per la chiusura della strada provinciale coinvolta.

L’arrivo è previsto per le 12 circa in piazza Ettore Piva a San Felice sul Panaro, a due passi dalla Rocca Estense, dove i partecipanti troveranno ad aspettarli la Ciclofesta 2026, quarta edizione della Festa della Ciclovia del Sole. Una giornata con musica, laboratori e spettacoli per famiglie, workshop e attività legate al mondo della bicicletta, spettacoli acrobatici e tanti prodotti locali per un energetico pranzo in compagnia, oltre a un palco centrale da cui parleranno le istituzioni e sarà possibile ascoltare talk con personalità del mondo bike.

Il rientro da San Felice sul Panaro è libero lungo la Ciclovia del Sole, sempre con possibilità di utilizzare l’intermodalità treno+bici dalla stazione ferroviaria di San Felice.

Le Domeniche ciclabili sono aperte a tutte e a tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it.

Per i primi 100 iscritti GRATIS la nuova t-shirt delle #DOMENICHECICLABILI. Il casco è sempre raccomandato.