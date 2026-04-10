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La Polizia di Stato celebra oggi il 174° anniversario della sua fondazione.

Un’Amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformando sé stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una Polizia di Stato radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei suoi uomini.

“Come ogni anno, la festa della Polizia non è una semplice ricorrenza ma è anche un momento di riflessione. Un momento in cui siamo chiamati ad interrogarci sui nuovi bisogni di sicurezza che emergono da una società segnata da profondi cambiamenti e da uno scenario internazionale sempre più instabile.

Oggi più che mai la parola – “guerra” – continua ad essere drammaticamente attuale, non solo nel contesto mondiale ma, sul piano “ibrido”, anche per la nostra sicurezza nazionale che è messa in pericolo da frequenti attacchi informatici, provenienti da paesi ostili.

I conflitti armati generano tensioni, alimentano processi di radicalizzazione e movimenti estremisti; provocano disagio sociale che può tradursi in tensioni nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Noi continueremo ad affrontare tali rischi con determinazione ed equilibrio.”

Con queste parole, il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani descrive il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

La Questura di Reggio Emilia si inserisce nel solco tracciato dalle dichiarazioni del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e vuole evidenziare l’attività svolta durante l’anno, nonché gli importanti risultati operativi conseguiti grazie alla dedizione e professionalità del proprio personale.

Di seguito, i risultati dell’attività svolta nell’ultimo anno dagli Uffici della Questura di Reggio Emilia sul territorio dell’intera provincia.

Dati relativi ai reati denunciati a Reggio Emilia alla Polizia di Stato

Rapina: 104;

Furto: 1.471;

di cui:

su autovettura: 249;

in abitazione: 278;

Furto in attività commerciale: 157;

Estorsioni: 24;

Truffe: 427;

Danneggiamento: 301;

di cui:

su autovetture: 195;

in attività commerciale: 29;

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: 41;

Detenzione per uso personale di stupefacenti; 81 ;

; Lesioni: 173;

Percosse: 30;

Minacce: 145;

Violenze sessuali: 16;

Ufficio di Gabinetto

Nel periodo di tempo in questione l’Ufficio di Gabinetto del Questore ha provveduto a organizzare le attività di ordine pubblico connesse alla presenza in questo capoluogo dello stadio “Citta del Tricolore – Mapei Stadium”, ove si sono disputate le partite di calcio della U.S. Sassuolo Calcio militante tra Serie A e Serie B e della A.C. Reggiana 1919 militante in Serie B, del “PalaBigi”, ove si sono disputate i match di Serie A, nonché la partita Italia Vs Moldova di qualificazione ai Mondiali 2026 e la partita di Fiorentina A.C. Vs Polissya di Conference League. Inoltre, è stata interessata dalla presenza di tifosi stranieri per le partite di Champions League di Basket della “Pallacanestro Reggiana”, e dei tanti spettatori che hanno assistito ai concerti presso la “RCF Arena”, impianto concertistico che ospita manifestazioni musicali che spesso superano i 100 mila spettatori.

Complessivamente, questo Ufficio ha organizzato nr. 971 servizi di ordine pubblico nella provincia di Reggio Emilia.

Di cui:

Servizi di ordine pubblico organizzati per manifestazioni sportive: totale nr. 174

Campionato di calcio di Serie A, Serie B e Coppa Italia disputato dall’U.S. Sassuolo Calcio: 19

Campionati di calcio di serie B disputati dalla Reggiana Calcio 1919: nr . 23

Campionato di Basket serie A e Champions League presso PalaBigi: 31

Qualificazioni Mondiali 2026 della nazionale italiana: nr. 1

Qualificazioni Conference League della Fiorentina A.C.: nr. 1

Servizi straordinari di controllo del territorio organizzati nella zona della Stazione Ferroviaria “Storica”: nr. 164;

Eventi di particolare rilievo

Festival “Elrow Town Italy” presso l’Iren Green Park, 24 maggio 2025

Concerto dei “Pinguini Tattici Nucleari” presso l’RCF Arena, 7 giugno 2025

Incontro Italia-Moldova valido per qualificazioni dei mondiali di Calcio Fifa 2026, 9 giugno 2025

Concerto di Luciano Ligabue presso l’RCF Arena, 21 giugno 2025

Festival “Yoga Radio Bruno Estate” presso Piazza della Vittoria, 23 giugno 2025

Raduno 2° raggruppamento Associazione Nazionale Alpini Emilia Romagna, Lombardia e Svizzera, 17-18-19 ottobre 2025

229° Anniversario del Primo Tricolore, 7 gennaio 2025

32° tappa del viaggio della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, 8 gennaio 2026

Personale della Polizia di Stato impiegato: nr. 8756.

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Ufficio Passaporti

Rilascio passaporti: 18.701;

Ufficio Licenze

Rilascio/Rinnovo licenze e autorizzazioni di Polizia: 1.251;

Ufficio Contenzioso

Rifiuti/Sospensioni licenze: 75;

100 T.U.L.P.S.: nr. 03;

Attività di controllo armi e licenze

Controlli armerie, Compro-oro, sale VLT, Centri scommesse: 222;

Armi ritirate: 474;

Armi sequestrate: 1.

Divisione Anticrimine

Misure di Prevenzione Irrogate

Avvisi orali: 89;

Fogli di via obbligatori: 55 ;

; A.Spo.: nr. 20;

Ac.Ur: nr. 25;

DASPO “Willy”: 59 ;

; Proposte di sorveglianze speciali: 13 ;

; Ammonimenti per violenza domestica: 29;

Ammonimenti per stalking: nr. 23.

Ufficio Immigrazione

Permessi di soggiorno rilasciati: nr. 21.614;

Decreti di Espulsione: nr. 120.

Squadra Mobile

Attività di contrasto alla criminalità organizzata

Arresto del Boss Antonio Gualtieri

In data 8 agosto 2025 la Sezione Criminalità Organizzata ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna D.D.A., per il delitto di estorsione e turbata liberà degli incanti, perpetrate entrambe con metodo mafioso, a carico di GUALTIERI Antonio nato a Cutro il 27.7.1961, già condannato con sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso al termine del processo Aemilia. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dagli ulteriori approfondimenti investigativi effettuati successivamente all’arresto di GUALTIERI Antonio, avvenuto in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Procura di Reggio Emilia per l’estorsione perpetrata aggravata dal metodo mafioso in danno di DI GIROLAMO Ivan. Nel corso delle indagini è stato sequestrato l’intero patrimonio aziendale riferibile al boss, tra cui la lussuosa abitazione dove aveva scontato la detenzione domiciliare.

Attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente

La Sezione Antidroga, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei delitti in materia di sostanze stupefacenti ha tratto in arresto 12 soggetti colti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 24 soggetti in esecuzione di ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere ed ordini di esecuzione pena.

Nel corso dell’anno sono stati sequestrati 32 kg di cocaina; 84 kg di hashish; 3 kg di marijuana; 160.000 euro in contanti; n° 1 pistola semiautomatica con matricola abrasa.

Operazione “STURL ONE”

In data 20 gennaio 2026 la Sezione Antidroga della Squadra Mobile, al termine di una lunga e laboriosa attività di indagine, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di Mandato di arresto europeo, emessi dal GIP presso il Tribunale di Bologna, 8 soggetti di nazionalità albanese ed un soggetto italiano, indagati per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia giudiziaria è stata eseguita contestualmente anche in Albania, Francia e Spagna.

Reati contro il patrimonio

La sezione reati contro il patrimonio, nel periodo di riferimento, ha concluso positivamente le indagini per circa 35 rapine, addivenendo all’identificazione degli autori che sono stati deferiti all’A.G. (13 rapinatori sono stati tratti in arresto).

Il 27 maggio 2025 la sezione reati contro il patrimonio ha sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria un tunisino per rapina e ricettazione. Nottetempo le Volanti dell’UPGSP erano intervenute per un furto in atto sorprendendo due ladri all’interno di un esercizio commerciale, ne nasceva una colluttazione all’esito della quale uno dei due ladri veniva arrestato in flagranza, mentre il secondo dopo aver aggredito brutalmente un agente delle volanti si dava a precipitosa fuga. Le indagini partite nell’immediato hanno consentito di rintracciare l’extracomunitario nelle ore successive ed assicurarlo alla giustizia.

Tra il mese di giugno e quello di settembre del 2025 la sezione reati contro il patrimonio, nell’ambito un’ampia attività investigativa finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, ha eseguito 11 misure cautelari a carico di undici soggetti di nazionalità tunisina, alcuni minori stranieri non accompagnati ed altri poco più che maggiorenni, per quattro distinti episodi di rapina aggravata con annesse lesioni personali ed in un caso per aver procurato la deformazione permanente dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Fatti tutti commessi tra il mese di marzo e quello di giugno del 2025 nel centro storico cittadino.

In data 4 febbraio 2026 la sezione reati contro il patrimonio traeva in arresto in flagranza di rapina aggravata un pregiudicato italiano che poco prima aveva consumato una rapina a mano armata in un bar sito in viale Umberto I. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti hanno consentito di attribuire al rapinatore ulteriori quattro rapine consumate nelle settimane precedenti ai danni di supermercati, minimarket e farmacie del centro città.

In data 6 febbraio 2026, al termine serrata attività di indagine, la sezione reati contro il patrimonio ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un tunisino di diciannove anni, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di essere l’autore dello scippo commesso nel pomeriggio di sabato 31 gennaio nel centro di Reggio, ai danni di un’anziana di 96 anni in conseguenza del quale la malcapitata riportava la frattura del femore. Per sette giorni consecutivi gli investigatori della Polizia di Stato si sono messi sulle tracce del reo. Fondamentale, ai fini dell’identificazione, è risultata la visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, che ha consentito di effettuare un vero e proprio pedinamento elettronico del presunto reo, ricostruendone gli spostamenti nel centro cittadino prima e dopo il fatto. Lo scippatore è stato riconosciuto per strada, con ancora addosso alcuni capi di abbigliamento caratteristici che indossava in occasione del vile gesto commesso.

Reati contro la persona

Nel periodo di riferimento la Sezione reati contro la persona ha trattato circa 160 fascicoli per reati afferenti al c.d. codice rosso (prevalentemente per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori) eseguendo 32 misure cautelari: 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 23 divieti di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Nel periodo di riferimento la sezione ha altresì condotto positivamente a termine quattro indagini per quattro distinti episodi di violenza sessuale.

Il 10 settembre 2025 la Sezione reati contro la persona ha sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria e condotto in carcere un pakistano, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di essere l’autore della violenza sessuale patita da un minore degli anni diciotto, commessa in piazzale Europa il precedente 5 settembre 2025.

Il 18 novembre 2025 la sezione reati contro la persona ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna a carico di un nigeriano, pregiudicato, indagato del reato di violenza sessuale commessa in danno di una ragazza marocchina in un parco cittadino nel mese di maggio del corrente anno.

Il 19 dicembre 2025 la sezione reati contro la persona ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia a carico di un giovane egiziano gravemente indiziato di essere l’autore della violenza sessuale patita da un minore degli anni diciotto sulla pubblica via al ritorno dalla scuola.

SQUADRA MOBILE DATO STATISTICO ARRESTI 88 DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 187

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Persone identificate: 41.899 ;

; Veicoli controllati : nr. 8.135 ;

; Arresti: 77 ;

; Denunce: 811 ;

; Violazioni amministrative contestate : nr. 82;

Controlli effettuati: 19.894;

Interventi di soccorso pubblico: 6.545;

In particolare per:

rapina: nr. 51;

furto: nr. 934;

rissa: nr. 75;

lite/disturbo: nr. 1.399;

stupefacenti: nr. 94.

Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale

Risultati conseguiti nella Provincia di Reggio Emilia:

Persone controllate: 5.239;

Veicoli controllati: 1.135 ;

; Persone denunciate: 26 ;

; Esercizi pubblici controllati: 80 ;

; Sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata: 134,27 suddivisa in:

Hashish: gr. 127,72;

Marijuana: gr. 4,55;

Altro stupefacente: gr. 2.

Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Emilia

Numero di denunce acquisite: nr. 512 di cui:

Diffamazione : nr. 16 ;

; Accessi abusivi a sistemi informatici: 60;

Adescamento di minori: 2 ;

; Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: 6 ;

; Frode informatica: 105;

Truffe sentimentali 7;

Truffe trading online per investimenti: 91;

Truffe e-commerce: 129;

Furto: 4;

Furto di corrispondenza : nr. 2;

Minaccia: 6 ;

; Sostituzione di persona: 62;

Molestie: 4;

Stalking: 1;

Revenge Porn: 1;

Sex Extorsion: 16.

Persone arrestate: nr. 1;

Persone denunciate: nr. 40;

Incontri didattici con le scuole: nr. 10.

Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia

Controllo del territorio Ferroviario

Persone identificate: 26.942;

Veicoli controllati: 27 ;

; Servizi di pattugliamento rete ferroviaria: 13 ;

; Contravvenzioni : nr. 1;

Arresti: 7;

Denunce: 143;

Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia

Servizi espletati:

Pattuglie di vigilanza stradale totali: 2.003;

Totale km percorsi: 414.319 km;

Pattuglie viabilità ordinaria: 1.236;

Totale km percorsi viabilità ordinaria: nr. 6344 km;

Pattuglie viabilità autostradale: 767 ;

; Totale km percorsi in viabilità autostradale: nr. 975 km;

Servizi di scorta trasporti eccezionali: 3;

Servizi di scorta in occasione di manifestazioni sportive: 42;

Soccorsi stradali effettuati: 2048;

Infortunistica:

Totale incidenti esiti mortali: 5;

Incidenti con feriti: 104 ;

; Incidenti con danni a cose: 198;

Infrazioni rispetto codice della strada:

Patenti ritirate : nr. 577;

Carte di circolazione ritirate : nr. 191;

Veicoli in stato di sequestro amministrativo : nr. 232;

Veicoli in stato di fermo amministrativo : nr. 232;

Infrazioni per limiti di velocità: 314;

Guida in stato di ebbrezza alcolica: 146;

Guida in stato di ebbrezza da stupefacenti: 11;

Infrazioni per sovraccarico a mezzi industriali : nr. 737;

Infrazioni per violazioni merci pericolose : nr. 10;

Infrazioni per mancanza copertura assicurativa : nr. 208;

Totale decurtazione punti: 392;

Totale infrazioni accertate: 9.971;

Polizia Giudiziaria:

Operazioni di P.G.: 397;

Persone denunciate: 117;

Persone arrestate: 4;

Veicoli rubati rinvenuti 10;

Veicoli sequestrati 5;

Sequestro Patenti false 32;

Controlli ad esercizi pubblici: 50;

Sanzioni elevate: nr. 10;