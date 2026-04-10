Il Ministro Lollobrigida al Masaf con i ragazzi dell’Istituto tecnico statale “Calvi” di Finale Emilia

Per la prima volta, gli studenti dell’Istituto tecnico statale “Calvi” di Finale Emilia entrano nel cuore del Ministero dell’Agricoltura.
Circa 40 ragazzi dell’indirizzo agrario e biotecnologico,  sono stati ricevuti oggi al MASAF dal Ministro Francesco Lollobrigida.

In un clima di convivialità, il Ministro ha dialogato con i futuri periti emiliani, rispondendo alle loro domande sulle nuove frontiere del settore e sulla tutela dell’eccellenze italiane.
Un’occasione formativa che ha permesso agli studenti di vedere da vicino come nascono le politiche agricole del Paese, unendo lo studio teorico alla realtà istituzionale.






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